Крушение самолёта в Китае: один из двух чёрных ящиков направлен на расшифровку

Новости Китая. Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы в зоне крушения пассажирского лайнера в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже обнаружены сотни обломков самолета, несколько останков жертв и личные вещи пассажиров. На борту Boeing находились 132 человека. Один из двух черных ящиков направлен на расшифровку. Потребуется не менее двух недель, чтобы провести предварительный анализ обстоятельств, которые привели к трагедии.