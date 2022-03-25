Крушение самолёта в Китае: один из двух чёрных ящиков направлен на расшифровку

Новости Китая. Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы в зоне крушения пассажирского лайнера в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы в зоне крушения пассажирского лайнера в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже обнаружены сотни обломков самолета, несколько останков жертв и личные вещи пассажиров. На борту Boeing находились 132 человека. Один из двух черных ящиков направлен на расшифровку. Потребуется не менее двух недель, чтобы провести предварительный анализ обстоятельств, которые привели к трагедии.
Когда самолет должен был начать снижение в пункт назначения, он внезапно потерял высоту и почти вертикально полетел носом вниз. Он упал в горах провинции Гуанси. На месте крушения образовалась воронка глубиной в 20 метров.
Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолета. Читайте здесь.