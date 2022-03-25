Прямой эфир

Крушение самолёта в Китае: один из двух чёрных ящиков направлен на расшифровку

25 марта 2022 10:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Четвертый день продолжаются поисково-спасательные работы в зоне крушения пассажирского лайнера в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Крушение самолёта в Китае: один из двух чёрных ящиков направлен на расшифровку-1

Уже обнаружены сотни обломков самолета, несколько останков жертв и личные вещи пассажиров. На борту Boeing находились 132 человека. Один из двух черных ящиков направлен на расшифровку. Потребуется не менее двух недель, чтобы провести предварительный анализ обстоятельств, которые привели к трагедии.  

Крушение самолёта в Китае: один из двух чёрных ящиков направлен на расшифровку-4

Когда самолет должен был начать снижение в пункт назначения, он внезапно потерял высоту и почти вертикально полетел носом вниз. Он упал в горах провинции Гуанси. На месте крушения образовалась воронка глубиной в 20 метров.  

Пожарная служба Китая опубликовала первые кадры с места крушения самолета. Читайте здесь.

# Крушение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»
25 марта 2022 10:27

Минобороны России: «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооружённых сил Украины топливных баз»

«Такой страх взял меня, как будто бы это Чернобыль». Эта жительница Мариуполя спаслась из-под обстрела
25 марта 2022 07:49

«Такой страх взял меня, как будто бы это Чернобыль». Эта жительница Мариуполя спаслась из-под обстрела

Взят Изюм и освобождена администрация Мариуполя. Последние данные по ситуации в Украине
25 марта 2022 06:34

Взят Изюм и освобождена администрация Мариуполя. Последние данные по ситуации в Украине