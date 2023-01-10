В Польше заявили о создании новой пехотной дивизии на востоке страны

Новости Польши. Польша наращивает свое военное присутствие на востоке страны. Там будет создана новая пехотная дивизия. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, уже сегодня, 10 января, была утверждена концепция дивизии. Он также упомянул о выдаче распоряжения – начать формирование первых частей. Польский министр подчеркнул, что дивизия будет оснащена современным вооружением, в том числе американскими и южнокорейскими танками. Кроме того, планируется, что в состав будет входить артиллерийская бригада, обладающая самоходными гаубицами польского и южнокорейского производства, а также беспилотными системами разведки.

Отметим, новая дивизия станет пятым тактическим формированием в Вооруженных силах Польши и будет состоять из четырех бригад.