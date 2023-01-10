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В Польше заявили о создании новой пехотной дивизии на востоке страны

10 января 2023 07:01
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Новости Польши. Польша наращивает свое военное присутствие на востоке страны. Там будет создана новая пехотная дивизия. Об этом заявил министр национальной обороны Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили о создании новой пехотной дивизии на востоке страны-1

По его словам, уже сегодня, 10 января, была утверждена концепция дивизии. Он также упомянул о выдаче распоряжения – начать формирование первых частей. Польский министр подчеркнул, что дивизия будет оснащена современным вооружением, в том числе американскими и южнокорейскими танками. Кроме того, планируется, что в состав будет входить артиллерийская бригада, обладающая самоходными гаубицами польского и южнокорейского производства, а также беспилотными системами разведки.

Отметим, новая дивизия станет пятым тактическим формированием в Вооруженных силах Польши и будет состоять из четырех бригад.

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# Вооруженные силы # Мариуш Блащак # Новости Польши # Фотофакт

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