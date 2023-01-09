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Польша пообещала Германии большие проблемы

09 января 2023 19:59
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Угрозы и шантаж. В МИД Польши пообещали Германии «большие проблемы». По словам заместителя министра иностранных дел страны, отказ Берлина обсуждать репарации говорит о немецком высокомерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша пообещала Германии большие проблемы-1

Сам поступок он назвал постыдным, поскольку власти Германии все еще не ответили за преступления Третьего рейха, хоть и говорят, что дело закрыто. Поэтому в ход пошли все средства. Польский политик пригрозил немецкому правительству серьезными проблемами из-за их решения. В первую очередь имиджевыми. Ведь Польша «будет говорить об этом очень громко».

Варшава требует от Берлина почти 1,5 триллиона долларов в качестве репараций. Однако Германия прислала официальный отказ вести переговоры по этому вопросу.

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# Международная политика # Фотофакт

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