Польша пообещала Германии большие проблемы

Угрозы и шантаж. В МИД Польши пообещали Германии «большие проблемы». По словам заместителя министра иностранных дел страны, отказ Берлина обсуждать репарации говорит о немецком высокомерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам поступок он назвал постыдным, поскольку власти Германии все еще не ответили за преступления Третьего рейха, хоть и говорят, что дело закрыто. Поэтому в ход пошли все средства. Польский политик пригрозил немецкому правительству серьезными проблемами из-за их решения. В первую очередь имиджевыми. Ведь Польша «будет говорить об этом очень громко».

Варшава требует от Берлина почти 1,5 триллиона долларов в качестве репараций. Однако Германия прислала официальный отказ вести переговоры по этому вопросу.