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Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений

18 февраля 2020 08:11
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Новости мира. Выполнение минских соглашений обсудят 18 февраля в Совбезе ООН. Заседание инициировала Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений-1

Официальная Москва намерена получить информацию о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений, а также договорённостей, которые были достигнуты в ходе нормандского саммита в Париже 9 декабря.

Совбез ООН обсудит выполнение минских соглашений-4

Ожидается, что перед участниками встречи выступит в том числе спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, первые переговоры стран нормандской четвёрки, а также встреча контактной группы прошли в Минске 12 февраля 2015 года. По итогам заседания был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. До сих пор этот документ является единственной дорожной картой и основой для диалога по сдерживанию конфликта на востоке Украины. 

# Национальная безопасность # Фотофакт

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