В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП

Новости мира. Коронавирус может стать причиной отмены ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за несколько десятилетий важное политическое событие, которое запланировано на 5 марта, могут отложить. Вопрос о переносе будет рассмотрен в ближайшее время. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. По последним данным, жертвами эпидемии стали свыше 1770 человек, число заболевших к этому дню превысило 71 тысячу.

Тем временем в Японии продолжается эвакуация с круизного лайнера Diamond Princess. Сегодня своих граждан вывезли США. 340 человек прибыли на военные базы, где в течение двух недель будут находиться под наблюдением медиков.

Выяснилось, что у 14 из них обнаружен вирус. О намерении забрать с лайнера своих граждан заявили и другие государства.

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Впервые на лайнере коронавирус обнаружили у россиянки. В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.