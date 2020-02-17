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В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП

17 февраля 2020 19:52
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Новости мира. Коронавирус может стать причиной отмены ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП-1

Впервые за несколько десятилетий важное политическое событие, которое запланировано на 5 марта, могут отложить. Вопрос о переносе будет рассмотрен в ближайшее время. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. По последним данным, жертвами эпидемии стали свыше 1770 человек, число заболевших к этому дню превысило 71 тысячу.

В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП-4

17 февраля в Пекин прибыла международная команда Всемирной организации здравоохранения. Группа экспертов займется расследованием вспышки COVID-19.

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров

Тем временем в Японии продолжается эвакуация с круизного лайнера Diamond Princess. Сегодня своих граждан вывезли США. 340 человек прибыли на военные базы, где в течение двух недель будут находиться под наблюдением медиков.

В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП-7

Выяснилось, что у 14 из них обнаружен вирус. О намерении забрать с лайнера своих граждан заявили и другие государства.

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Впервые на лайнере коронавирус обнаружили у россиянки. В ближайшее время ее доставят в больницу, где она пройдет курс лечения.

В Китае из-за коронавируса могут впервые за несколько десятилетий отложить сессию ВСНП-10

# Коронавирус # Фотофакт

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