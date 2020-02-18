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И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

18 февраля 2020 08:07
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Новости мира. У берегов Ирландии обнаружили корабль-призрак. 77-метровое судно заметили у графства Корк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак-1

На борту не обнаружили ни одного пассажира или участника экипажа. Прибывшие на место экологи не нашли никаких признаков загрязнения воды от корабля.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак-4

Уже известно, что судно было построено в 1976 году. В последний раз его видели около полугода назад в районе Африки, а осенью 2018 года – неподалеку от Бермудских островов. Тогда предполагалось, что экипаж спасли, а само судно стало неисправным.   

И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак-7

# Необъяснимое явление # Фотофакт

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