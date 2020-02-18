И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

Новости мира. У берегов Ирландии обнаружили корабль-призрак. 77-метровое судно заметили у графства Корк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. У берегов Ирландии обнаружили корабль-призрак. 77-метровое судно заметили у графства Корк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту не обнаружили ни одного пассажира или участника экипажа. Прибывшие на место экологи не нашли никаких признаков загрязнения воды от корабля.
Уже известно, что судно было построено в 1976 году. В последний раз его видели около полугода назад в районе Африки, а осенью 2018 года – неподалеку от Бермудских островов. Тогда предполагалось, что экипаж спасли, а само судно стало неисправным.