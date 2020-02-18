И ни одного пассажира. У берегов Ирландии был замечен корабль-призрак

На борту не обнаружили ни одного пассажира или участника экипажа. Прибывшие на место экологи не нашли никаких признаков загрязнения воды от корабля.

Уже известно, что судно было построено в 1976 году. В последний раз его видели около полугода назад в районе Африки, а осенью 2018 года – неподалеку от Бермудских островов. Тогда предполагалось, что экипаж спасли, а само судно стало неисправным.