Прямой эфир

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

17 февраля 2020 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. На круизном лайнере Diamond Princess у гражданки России обнаружили коронавирус. Это первый подтвержденный случай заражения среди россиян.

По информации посольства РФ в Японии, это было установлено во время медпроверки на предмет коронавируса всех пассажиров судна, которое сейчас стоит на карантине у берегов Японии.

«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», – отметили в сообщении.

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess-1

Женщина будет доставлена в больницу в ближайшее время. Там россиянка пройдет курс лечения.

Посольство России держит на контроле ситуацию вокруг граждан страны, которые находятся на борту круизного лайнера.

Число заболевших на судне, которое находится на карантине, достигло 454 человек. 

У гражданина Украины впервые был обнаружен коронавирус также на лайнере Diamond Princess – здесь подробнее

# Коронавирус

Другие новости рубрики

Все новости
5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями
17 февраля 2020 09:18

5 тонн кокаина обнаружили в Коста-Рике. Наркотик прятали в контейнере с растениями

Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи
17 февраля 2020 09:03

Такого не было 37 лет. Масштабные наводнения грозят захлестнуть Миссисипи

Стрельба на карнавале в Сан-Паулу: 5 человек пострадали
17 февраля 2020 08:54

Стрельба на карнавале в Сан-Паулу: 5 человек пострадали