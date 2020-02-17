Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Новости России. На круизном лайнере Diamond Princess у гражданки России обнаружили коронавирус. Это первый подтвержденный случай заражения среди россиян.

По информации посольства РФ в Японии, это было установлено во время медпроверки на предмет коронавируса всех пассажиров судна, которое сейчас стоит на карантине у берегов Японии.