Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Новости России. На круизном лайнере Diamond Princess у гражданки России обнаружили коронавирус. Это первый подтвержденный случай заражения среди россиян.
По информации посольства РФ в Японии, это было установлено во время медпроверки на предмет коронавируса всех пассажиров судна, которое сейчас стоит на карантине у берегов Японии.
«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России», – отметили в сообщении.