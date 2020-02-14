В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров

Новости Японии. В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин, вывезли первую группу пожилых пассажиров. Их разместят в общежитии одного из колледжей города Вако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данных о том, сколько именно человек старше 80 лет покинули лайнер, пока нет. Возможно, речь идет о двух сотнях пассажирах. 14 февраля появилось сообщение, что китайские врачи нашли новый эффективный способ борьбы с коронавирусом.