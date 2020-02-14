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В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров

14 февраля 2020 12:57
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Новости Японии. В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин, вывезли первую группу пожилых пассажиров. Их разместят в общежитии одного из колледжей города Вако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров-1

Данных о том, сколько именно человек старше 80 лет покинули лайнер, пока нет. Возможно, речь идет о двух сотнях пассажирах.

14 февраля появилось сообщение, что китайские врачи нашли новый эффективный способ борьбы с коронавирусом.

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров-4

Медикам удалось спасти больше 10 пациентов благодаря переливанию крови от выздоравливающих доноров. Как оказалось, в плазме таких людей есть антитела, которые помогают бороться с вирусом. По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти семи тысячам человек.  

Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей  

Число умерших достигло 1380. Количество инфицированных приближается к отметке в 64 тысячи.  

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров-7

В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров-9

# Коронавирус # Фотофакт

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