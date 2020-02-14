В Японии с закрытого на карантин круизного лайнера вывезли пожилых пассажиров

Новости Японии. В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин, вывезли первую группу пожилых пассажиров. Их разместят в общежитии одного из колледжей города Вако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии с круизного лайнера Diamond Princess, закрытого на карантин, вывезли первую группу пожилых пассажиров. Их разместят в общежитии одного из колледжей города Вако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данных о том, сколько именно человек старше 80 лет покинули лайнер, пока нет. Возможно, речь идет о двух сотнях пассажирах.
14 февраля появилось сообщение, что китайские врачи нашли новый эффективный способ борьбы с коронавирусом.
Медикам удалось спасти больше 10 пациентов благодаря переливанию крови от выздоравливающих доноров. Как оказалось, в плазме таких людей есть антитела, которые помогают бороться с вирусом. По последним данным, с начала эпидемии удалось выздороветь почти семи тысячам человек.
Врачи из Китая спасли заражённых коронавирусом переливанием крови от выздоравливающих людей
Число умерших достигло 1380. Количество инфицированных приближается к отметке в 64 тысячи.