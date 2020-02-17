Затоплены дороги, автомобили в воде. Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

Новости Великобритании. Страна переживает второй сильнейший шторм за месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Деннис» обрушился на Уэльс и юг Шотландии накануне, принеся с собой ливни и сильный ветер. Уже известно о четырёх погибших.

Затоплены десятки дорог. Потоки воды сносят припаркованные автомобили. Из районов, где наводнения угрожают жизни, эвакуируют людей. В некоторых регионах не ходят поезда, отменены сотни авиарейсов.

Шторм запомнят надолго пассажиры лайнера, который совершил экстремальную посадку в аэропорту Хитроу. Из-за сильного ветра самолет завис в воздухе, после чего сел на полосу боком.