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Затоплены дороги, автомобили в воде. Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

17 февраля 2020 12:19
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Новости Великобритании. Страна переживает второй сильнейший шторм за месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Деннис» обрушился на Уэльс и юг Шотландии накануне, принеся с собой ливни и сильный ветер. Уже известно о четырёх погибших.

Затоплены дороги, автомобили в воде. Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию-1

Затоплены десятки дорог. Потоки воды сносят припаркованные автомобили. Из районов, где наводнения угрожают жизни, эвакуируют людей. В некоторых регионах не ходят поезда, отменены сотни авиарейсов.

Затоплены дороги, автомобили в воде. Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию-4

Шторм запомнят надолго пассажиры лайнера, который совершил экстремальную посадку в аэропорту Хитроу.  Из-за сильного ветра самолет завис в воздухе, после чего сел на полосу боком.

Затоплены дороги, автомобили в воде. Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию-7

Между тем, синоптики дают неутешительные прогнозы: своего пика шторм ещё не достиг. Необходимо готовиться к худшему. «Деннис» затронул также Ирландию и Францию. В последней – непогода оставила без электричества десятки тысяч домов.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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