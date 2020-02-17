Эксперты ВОЗ приступят к расследованию вспышки COVID-19

Новости мира. В Пекин прибыла международная команда Всемирной организации здравоохранения. Группа экспертов приступает к расследованию вспышки COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки пройдут в столице и ряде провинций. Число заболевших к этому дню превысило 70 тысяч человек. Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Беспокойство вызывает и ситуация с коронавирусом в Японии. Более 450 человек, пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заражены. На корабле продолжается эвакуация. Несколько часов назад своих граждан вывезли США. Выяснилось, что у 14 обнаружен вирус.