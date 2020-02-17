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Эксперты ВОЗ приступят к расследованию вспышки COVID-19

17 февраля 2020 12:08
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Новости мира. В Пекин прибыла международная команда Всемирной организации здравоохранения. Группа экспертов приступает к расследованию вспышки COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки пройдут в столице и ряде провинций. Число заболевших к этому дню превысило 70 тысяч человек.

Первый случай коронавируса среди россиян. Его выявили у пассажирки круизного лайнера Diamond Princess

Эксперты ВОЗ приступят к расследованию вспышки COVID-19 -1

Беспокойство вызывает и ситуация с коронавирусом в Японии. Более 450 человек, пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, заражены. На корабле продолжается эвакуация. Несколько часов назад своих граждан вывезли США. Выяснилось, что у 14 обнаружен вирус. 

Эксперты ВОЗ приступят к расследованию вспышки COVID-19 -4

В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Эвакуированных доставят на военные базы, где в течение 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков. О своем намерении забрать с лайнера своих граждан заявили и другие страны.  

# Коронавирус # Фотофакт

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