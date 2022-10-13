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В Кишинёве протестующие против роста цен выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок

13 октября 2022 06:32
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Новости Молдовы. В Кишиневе продолжаются массовые протесты против роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольные нынешним положением Молдовы выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок.

В Кишинёве протестующие против роста цен выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок-1

Таким образом люди хотели выразить протест нынешнему правительству страны, отставки которого жители требуют уже с конца сентября.

В Кишинёве протестующие против роста цен выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок-4

Впрочем, не вызывают одобрения у людей и действия парламента и, собственно, главы государства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов, а также компенсацию за рост тарифов на газ и электроэнергию.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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