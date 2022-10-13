В Кишинёве протестующие против роста цен выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок

Новости Молдовы. В Кишиневе продолжаются массовые протесты против роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольные нынешним положением Молдовы выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок.

Таким образом люди хотели выразить протест нынешнему правительству страны, отставки которого жители требуют уже с конца сентября.