В Кишинёве протестующие против роста цен выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок

Новости Молдовы. В Кишиневе продолжаются массовые протесты против роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольные нынешним положением Молдовы выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок.
Новости Молдовы. В Кишиневе продолжаются массовые протесты против роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз недовольные нынешним положением Молдовы выгрузили перед зданием Минсельхоза более тонны яблок.
Таким образом люди хотели выразить протест нынешнему правительству страны, отставки которого жители требуют уже с конца сентября.
Впрочем, не вызывают одобрения у людей и действия парламента и, собственно, главы государства. Митингующие требуют проведения досрочных выборов, а также компенсацию за рост тарифов на газ и электроэнергию.