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«Гарантий никто никаких дать не может». В «Газпроме» рассказали, переживёт ли Европа зиму

12 октября 2022 21:18
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Европа замерзнет в пик зимних холодов. Неутешительные прогнозы озвучили в российском «Газпроме», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гарантий никто никаких дать не может». В «Газпроме» рассказали, переживёт ли Европа зиму-1

Алексей Миллер, глава российского холдинга «Газпром»‎:
Возвращаясь к вопросу о том, переживет Европа с тем объемом закачки газа в подземные хранилища, который у них сегодня есть или нет, ответ очень простой: гарантий никто никаких дать не может.

«Гарантий никто никаких дать не может». В «Газпроме» рассказали, переживёт ли Европа зиму-4

По данным специалистов, даже одной недели с аномальным минусом хватит, чтобы заморозить европейцев. Однако это не самое страшное – куда опаснее 2023 год. Ведь энергокризис не краткосрочное явление, а его причины носят системный характер. Так что удовлетворить спрос на газ в 2023 будет гораздо сложнее. Нестабильность на газовом рынке, в частности, рост цен на «голубое топливо» влечет за собой остановку работы или и вовсе закрытие предприятий и заводов. Ставя таким образом под удар всю экономику Европы.

# Кризис в ЕС # Алексей Миллер # Фотофакт

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