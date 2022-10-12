«Гарантий никто никаких дать не может». В «Газпроме» рассказали, переживёт ли Европа зиму

Алексей Миллер, г лава российского холдинга «Газпром»‎: Возвращаясь к вопросу о том, переживет Европа с тем объемом закачки газа в подземные хранилища, который у них сегодня есть или нет, ответ очень простой: гарантий никто никаких дать не может.

По данным специалистов, даже одной недели с аномальным минусом хватит, чтобы заморозить европейцев. Однако это не самое страшное – куда опаснее 2023 год. Ведь энергокризис не краткосрочное явление, а его причины носят системный характер. Так что удовлетворить спрос на газ в 2023 будет гораздо сложнее. Нестабильность на газовом рынке, в частности, рост цен на «голубое топливо» влечет за собой остановку работы или и вовсе закрытие предприятий и заводов. Ставя таким образом под удар всю экономику Европы.