В Берлине начнут отключать фонари XIX века ради экономии

Новости Германии. Высокие цены на энергоносители стирают историю с улиц Берлина. В столице Германии отказываются от старинных фонарей, которые освещали город с XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они уже погасли у Бранденбургских ворот, кафедрального собора и Колонны победы. Всего в Берлине более 43 тысяч таких фонарей, при этом около половины из них работают на газе, а порядка тысячи функционируют в круглосуточном режиме. В целом главные города европейских государств массово переходят на галогенное и светодиодное освещение улиц. Долгое время Берлин оставался белой вороной в попытке сохранить любимое горожанами теплое и мягкое освещение.