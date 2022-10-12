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В Берлине начнут отключать фонари XIX века ради экономии

12 октября 2022 21:15
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Новости Германии. Высокие цены на энергоносители стирают историю с улиц Берлина. В столице Германии отказываются от старинных фонарей, которые освещали город с XIX века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине начнут отключать фонари XIX века ради экономии-1

Они уже погасли у Бранденбургских ворот, кафедрального собора и Колонны победы. Всего в Берлине более 43 тысяч таких фонарей, при этом около половины из них работают на газе, а порядка тысячи функционируют в круглосуточном режиме. В целом главные города европейских государств массово переходят на галогенное и светодиодное освещение улиц. Долгое время Берлин оставался белой вороной в попытке сохранить любимое горожанами теплое и мягкое освещение.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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