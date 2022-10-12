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Байден решил заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией после переговоров ОПЕК+

12 октября 2022 21:19
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Байден решил пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после переговоров ОПЕК+, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, недавно было принято решение о сокращении добычи нефти.

Байден решил заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией после переговоров ОПЕК+-1

А уже 12 октября в Белом доме рассматривают возможность заморозить сотрудничество с Эр-Риядом, в том числе ограничить поставки оружия. Однако обсудить вопрос Байдену еще придется с американским конгрессом.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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