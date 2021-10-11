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В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления

11 октября 2021 08:42
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Новости Украины. В Киеве прошел многотысячный митинг противников действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления-1

Люди собрались возле резиденции Зеленского, чтобы высказать свое недовольство работой президента. Выступающих было много. Как много было и оскорблений, которые выкрикивал в адрес главы государства. Митингующие обвиняли Зеленского в создании офшоров, коррупции и провале проводимой им политики.  

В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления-4

Возле столицы прошла и еще одна акция недовольных властью. Они устроили автопробег. Несколько сотен машин, сигналя, проехали возле резиденции Зеленского.  

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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