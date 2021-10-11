В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления

Новости Украины. В Киеве прошел многотысячный митинг противников действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Киеве прошел многотысячный митинг противников действующей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди собрались возле резиденции Зеленского, чтобы высказать свое недовольство работой президента. Выступающих было много. Как много было и оскорблений, которые выкрикивал в адрес главы государства. Митингующие обвиняли Зеленского в создании офшоров, коррупции и провале проводимой им политики.
Возле столицы прошла и еще одна акция недовольных властью. Они устроили автопробег. Несколько сотен машин, сигналя, проехали возле резиденции Зеленского.