В Киеве прошёл митинг противников Зеленского. В адрес президента выкрикивали оскорбления

Люди собрались возле резиденции Зеленского, чтобы высказать свое недовольство работой президента. Выступающих было много. Как много было и оскорблений, которые выкрикивал в адрес главы государства. Митингующие обвиняли Зеленского в создании офшоров, коррупции и провале проводимой им политики.