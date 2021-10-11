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В Грузии власти объявили 11 октября днём траура после обрушения подъезда жилого дома

11 октября 2021 06:57
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Новости Грузии. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, в результате чего погибли люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Трагедия произошла 8 октября в Батуми на улице 26 Мая. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома полностью обрушился. Следствие установило, что в одной из квартир дома на первом этаже были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых и произошло происшествие. Были задержаны владелец квартиры и двое рабочих. 

Соболезнование в связи с трагедией в Батуми президенту Грузии выразил Александр Лукашенко.

# ЧП # Александр Лукашенко # Саломе Зурабишвили # Фотофакт

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