В Грузии власти объявили 11 октября днём траура после обрушения подъезда жилого дома

Новости Грузии. Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, в результате чего погибли люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла 8 октября в Батуми на улице 26 Мая. Один из подъездов пятиэтажного жилого дома полностью обрушился. Следствие установило, что в одной из квартир дома на первом этаже были проведены строительные и ремонтные работы, в результате которых и произошло происшествие. Были задержаны владелец квартиры и двое рабочих.

Соболезнование в связи с трагедией в Батуми президенту Грузии выразил Александр Лукашенко.