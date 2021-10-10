Прямой эфир

В Киеве проходят митинги против действующей власти. Возле резиденции – сотрудники Нацгвардии и полицейские машины

10 октября 2021 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Противники действующей власти собрались возле государственной резиденции Владимира Зеленского, где устроили акцию протеста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Киеве проходят митинги против действующей власти. Возле резиденции – сотрудники Нацгвардии и полицейские машины-1

Как сообщают СМИ, в Киеве колонна из нескольких сотен автомобилей этим вечером начала автопробег к резиденции главы государства. В то же время рядом с этим объектом уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники говорят в микрофон, произносятся и оскорбления в адрес Зеленского. Возле резиденции находится большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии, рядом припарковано множество полицейских машин.

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС
10 октября 2021 16:56

Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС

Во Франции дороже на 60%. В Европе продолжают расти цены на газ
10 октября 2021 16:39

Во Франции дороже на 60%. В Европе продолжают расти цены на газ

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу
10 октября 2021 13:48

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу