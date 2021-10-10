В Киеве проходят митинги против действующей власти. Возле резиденции – сотрудники Нацгвардии и полицейские машины

Как сообщают СМИ, в Киеве колонна из нескольких сотен автомобилей этим вечером начала автопробег к резиденции главы государства. В то же время рядом с этим объектом уже начался митинг недовольных политикой украинских властей, его участники говорят в микрофон, произносятся и оскорбления в адрес Зеленского. Возле резиденции находится большое количество полицейских и бойцов Нацгвардии, рядом припарковано множество полицейских машин.