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В магазин – только с сертификатом. Латвия с 11 октября ввела режим ЧП

11 октября 2021 07:15
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Новости Латвии. Латвия ввела на три месяца режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В магазин – только с сертификатом. Латвия с 11 октября ввела режим ЧП -1

Такое решение принято для ограничения распространения COVID-19. В силу оно вступает 11 октября. Теперь в магазины, кроме продовольственных, будут пускать только с зелеными сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел.  

В магазин – только с сертификатом. Латвия с 11 октября ввела режим ЧП -4

Время работы магазинов будет ограничено. По возможности организации должны перейти на удаленную работу. При этом школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски.  

Премьер-министр страны объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций.  

# Коронавирус # Фотофакт

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