В магазин – только с сертификатом. Латвия с 11 октября ввела режим ЧП

Новости Латвии. Латвия ввела на три месяца режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято для ограничения распространения COVID-19. В силу оно вступает 11 октября. Теперь в магазины, кроме продовольственных, будут пускать только с зелеными сертификатами, подтверждающими, что человек сделал прививку или недавно переболел.

Время работы магазинов будет ограничено. По возможности организации должны перейти на удаленную работу. При этом школы продолжат работать, но ученики будут обязаны носить маски.

Премьер-министр страны объявил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций.