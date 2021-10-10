Прямой эфир

Во Франции дороже на 60%. В Европе продолжают расти цены на газ

10 октября 2021 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Пока Европа занята борьбой с нелегалами, батареи в домах у законных жителей Старого Света предательски не хотят теплеть, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На фоне подорожания газа – уже позади порог в 1 200 долларов за тысячу кубометров – исторический максимум обновил и уголь. 300 долларов за тонну. Охладить рынок пока не получается. Во Франции с января 2021 года тарифы на газ выросли на 60 %. В Германии – на 30 %. Так что зима для европейцев точно будет холодной. Напомним, для Беларуси цена на газ сохранится на уровне 2020 года – чуть больше 128 долларов за тысячу кубов.  

# Газ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Чехии Милош Земан попал в больницу
10 октября 2021 13:48

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители
10 октября 2021 13:36

В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Татарстане. Подробности происшествия
10 октября 2021 13:31

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Татарстане. Подробности происшествия