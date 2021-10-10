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Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС

10 октября 2021 16:56
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Ситуацию в Беларуси параллельно обсуждали еще в одном парламенте – Европейском. Этих депутатов тоже волнует, как мы живем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС-1

Ольга Коршун, СТВ:
Только от их волнений нам хуже становится. Но в этот раз все-таки здравый голос пробился через бесконечный поток обвинений и угроз в наш адрес. Молодой депутат из Хорватии призвал наконец-то отвлечься от Беларуси и подумать, как решить проблемы в самом Евросозе.  

Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС-4

Иван Вилибор, депутат Европейского парламента (Хорватия):
Мы говорим о протестах в Беларуси, прошедших год назад, но мы не видим протестов в наших собственных столицах. Пострадавший в протестах в Минске для нас важнее, чем истекающий кровью протестующий в Берлине или Париже. Если так будет продолжаться, то мы можем выбросить все наши конвенции и резолюции о правах.  

# Европарламент # Иван Вилибор # Ольга Коршун # Фотофакт

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