Депутат Европарламента призвал отвлечься от Беларуси и решить свои проблемы в ЕС

Ситуацию в Беларуси параллельно обсуждали еще в одном парламенте – Европейском. Этих депутатов тоже волнует, как мы живем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Только от их волнений нам хуже становится. Но в этот раз все-таки здравый голос пробился через бесконечный поток обвинений и угроз в наш адрес. Молодой депутат из Хорватии призвал наконец-то отвлечься от Беларуси и подумать, как решить проблемы в самом Евросозе.