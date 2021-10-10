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Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

10 октября 2021 13:48
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Новости Чехии. Президент Чехии доставлен в госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу-1

Милоша Земана привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. В Прагу его доставили из загородной резиденции после состоявшейся там встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших накануне парламентских выборов. На них выиграли противники премьера. Теперь чешские оппозиционные партии могут сформировать правительство.  

# Здоровье # Андрей Бабиш # Милош Земан # Фотофакт

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