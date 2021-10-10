Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Новости Чехии. Президент Чехии доставлен в госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Чехии. Президент Чехии доставлен в госпиталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Милоша Земана привезли туда на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. В Прагу его доставили из загородной резиденции после состоявшейся там встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, на которой они обсуждали итоги прошедших накануне парламентских выборов. На них выиграли противники премьера. Теперь чешские оппозиционные партии могут сформировать правительство.