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В Киеве призывают скинуться на покупку генератора

01 декабря 2022 06:32
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Новости Украины. В Киеве жителей многоэтажек призывают скинуться на покупку генератора. Об этом сообщает местное интернет-издание. Удовольствие это, кстати, недешевое. Стоимость генератора составляет более 600 тысяч гривен – на наши деньги это 40 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве призывают скинуться на покупку генератора-1

Использовать оборудование планируют для электроснабжения лифтов и насосов во время отключений света, которые случаются все чаще. Тем временем город к ним не готов. О дефиците генераторов в Киеве сообщалось еще в начале месяца. Тем не менее проблема актуальна и сегодня. До сих пор люди записываются в очередь, чтобы их приобрести.

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# Экономический кризис # Новости Украины # Фотофакт

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