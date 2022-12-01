Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка

Новости Великобритании. Рождественское настроение царит не только на улицах, но и в зоопарках Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники организовали настоящий праздник для своих подопечных.

Каждому свое угощение и свое развлечение. Для сурикатов подготовили 25 дверей, за некоторыми из которых спрятали любимые лакомства грызунов. Однако провести сурикатов не удалось, один из них сразу учуял еду и безошибочно выбрал нужную дверь.