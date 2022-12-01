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Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка

01 декабря 2022 06:31
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Новости Великобритании. Рождественское настроение царит не только на улицах, но и в зоопарках Британии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его сотрудники организовали настоящий праздник для своих подопечных.

Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка-1

Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка-3

Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка-5

Каждому свое угощение и свое развлечение. Для сурикатов подготовили 25 дверей, за некоторыми из которых спрятали любимые лакомства грызунов. Однако провести сурикатов не удалось, один из них сразу учуял еду и безошибочно выбрал нужную дверь.

Посмотрите, какой необычный способ угостить животных выбрали сотрудники британского зоопарка-8

Беличьи обезьяны искали угощения в подвесных мешочках, а львы с ловкостью и с первой попытки нашли нужный, пусть и замаскированный, новогодний контейнер с мясом.

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# Животные # Фотофакт

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