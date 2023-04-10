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В Киеве призывают не ждать волшебных дат контрнаступления

10 апреля 2023 13:03
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Ждать «волшебных» дат начала контрнаступательной операции не нужно. Украинское контрнаступление происходит каждый день, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В Киеве призывают не ждать волшебных дат контрнаступления-1

Фото: pixabay

Действуем спокойно, системно и последовательно, сказал Данилов, приводит его слова РИА Новости. Он также отметил, что ажиотаж в информационном плане работает не на пользу стратегии, планам Вооруженных сил Украины.

Ранее глава оборонного ведомства Украины Резников заявлял, что наступательная операция ВСУ может начаться по окончании распутицы. Госсекретарь Штатов Блинкен объявлял, что контрнаступление может стартовать в ближайшие недели.

# Международная политика # Энтони Блинкен # Алексей Данилов

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