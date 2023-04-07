Госсекретарь США Блинкен объявил о контрнаступлении ВСУ в ближайшие недели

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен проанонсировал старт контрнаступательной операции ВСУ в ближайшие недели.

По его словам, у западных государств, которые активно поддерживают Киев, есть две стратегические цели, касающихся вмешательства в украинский конфликт, пишет РИА Новости. В числе главных задач – помощь в отвоевании территорий, включая проведение контрнаступления. Второй целью со стороны Запада Блинкен назвал оказание помощи украинскому режиму в формировании среднесрочных и долгосрочных возможностей.

Сообщается, что от прямого ответа на вопрос, будет ли Америка поддерживать Киев в силовом захвате Крыма и Донбасса, госсекретарь уклонился. Он отметил, что ответственность за такие решения будет на Украине, все зависит от воли народа. При этом Блинкен отметил, что Штаты и многие страны поддерживают Киев в его усилиях.