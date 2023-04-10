Прямой эфир

В Гамбурге борются с мощным пожаром. Столб дыма накрыл весь центр города

10 апреля 2023 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В немецком Гамбурге экстренные службы до сих пор продолжают бороться с мощным пожаром, вспыхнувшим накануне рано утром. Операция по тушению продлится до конца дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гамбурге борются с мощным пожаром. Столб дыма накрыл весь центр города-1

В воскресенье загорелся большой складской комплекс. Несмотря на то, что несколько десятков пожарных работали посменно всю ночь, здание выгорело полностью. Поднявшийся над местом ЧП столб дыма накрыл центр города. Власти попросили людей не открывать окна и по возможности не выходить из дома. Специалисты-экологи, которые продолжают следить за качеством воздуха, пока не обнаружили в нем ядовитых веществ. Спасатели сообщили, что пожар уже находится под контролем, но еще не до конца потушен.

# Пожар # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту в Украине
10 апреля 2023 11:47

Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту в Украине

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства
10 апреля 2023 11:45

В Афинах люди с питомцами смогли прогуляться по музею современного искусства

Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки
10 апреля 2023 11:29

Союзники США требуют объяснений от администрации Байдена по вопросу слежки