В Гамбурге борются с мощным пожаром. Столб дыма накрыл весь центр города

Новости Германии. В немецком Гамбурге экстренные службы до сих пор продолжают бороться с мощным пожаром, вспыхнувшим накануне рано утром. Операция по тушению продлится до конца дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воскресенье загорелся большой складской комплекс. Несмотря на то, что несколько десятков пожарных работали посменно всю ночь, здание выгорело полностью. Поднявшийся над местом ЧП столб дыма накрыл центр города. Власти попросили людей не открывать окна и по возможности не выходить из дома. Специалисты-экологи, которые продолжают следить за качеством воздуха, пока не обнаружили в нем ядовитых веществ. Спасатели сообщили, что пожар уже находится под контролем, но еще не до конца потушен.