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Между Грецией и Мальтой дрейфует судно с африканскими беженцами. Капитан и члены экипажа сбежали

10 апреля 2023 12:15
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В Средиземном море между Грецией и Мальтой дрейфует судно, на борту которого находится более 400 беженцев из северной Африки. По информации, у него закончилось топливо и оно начинает терпеть бедствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Грецией и Мальтой дрейфует судно с африканскими беженцами. Капитан и члены экипажа сбежали-1

Капитан и несколько членов экипажа сбежали и кораблем больше некому управлять. Он сейчас находится в мальтийской поисково-спасательной зоне, но власти страны отказались эвакуировать и принимать у себя беженцев и согласились лишь заправить судно топливом. Организовать помощь пытаются корабли неправительственной организации из ФРГ.

# Беженцы # Фотофакт

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