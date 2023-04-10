Между Грецией и Мальтой дрейфует судно с африканскими беженцами. Капитан и члены экипажа сбежали

В Средиземном море между Грецией и Мальтой дрейфует судно, на борту которого находится более 400 беженцев из северной Африки. По информации, у него закончилось топливо и оно начинает терпеть бедствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Средиземном море между Грецией и Мальтой дрейфует судно, на борту которого находится более 400 беженцев из северной Африки. По информации, у него закончилось топливо и оно начинает терпеть бедствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Капитан и несколько членов экипажа сбежали и кораблем больше некому управлять. Он сейчас находится в мальтийской поисково-спасательной зоне, но власти страны отказались эвакуировать и принимать у себя беженцев и согласились лишь заправить судно топливом. Организовать помощь пытаются корабли неправительственной организации из ФРГ.