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Великобритании грозит кризис строительной отрасли

10 апреля 2023 12:17
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Новости Великобритании. Великобритании грозит жилищный кризис. Из-за нехватки средств правительство вынуждено отказаться от цели ежегодно сдавать 300 тысяч новых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобритании грозит кризис строительной отрасли-1

По последним данным, количество разрешений на строительство в Англии находится на самом низком уровне за последние 20 лет. И застройщики предупреждают, что количество новостроек ежегодно будет сокращаться на 80 тысяч, причем в районах с наибольшим спросом на жилье. Это грозит серьезным кризисом строительной отрасли, которая приносит более 120 миллиардов долларов в год и затронет британцев, так дефицит квартир и домов будет только расти.

# Экономический кризис # Фотофакт

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