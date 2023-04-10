Великобритании грозит кризис строительной отрасли

Новости Великобритании. Великобритании грозит жилищный кризис. Из-за нехватки средств правительство вынуждено отказаться от цели ежегодно сдавать 300 тысяч новых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Великобритании грозит жилищный кризис. Из-за нехватки средств правительство вынуждено отказаться от цели ежегодно сдавать 300 тысяч новых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным, количество разрешений на строительство в Англии находится на самом низком уровне за последние 20 лет. И застройщики предупреждают, что количество новостроек ежегодно будет сокращаться на 80 тысяч, причем в районах с наибольшим спросом на жилье. Это грозит серьезным кризисом строительной отрасли, которая приносит более 120 миллиардов долларов в год и затронет британцев, так дефицит квартир и домов будет только расти.