Около 5 тысяч человек эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами

В Нагорном Карабахе около 5 тыс. гражданских лиц перемещены в расположение российского миротворческого контингента. Об сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

При этом российские военнослужащие выполняют задачи, поддерживают связь с Баку, Ереваном и Степанакертом, не допуская возникновения конфликтов и гарантируя сохранность мирного населения. Для эвакуированных жителей организуются места для отдыха и горячего питания, оказывается помощь со стороны военных врачей российского отряда специального медицинского назначения.