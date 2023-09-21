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Около 5 тысяч человек эвакуированы из Нагорного Карабаха российскими миротворцами

21 сентября 2023 07:29
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В Нагорном Карабахе около 5 тыс. гражданских лиц перемещены в расположение российского миротворческого контингента. Об сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

При этом российские военнослужащие выполняют задачи, поддерживают связь с Баку, Ереваном и Степанакертом, не допуская возникновения конфликтов и гарантируя сохранность мирного населения. Для эвакуированных жителей организуются места для отдыха и горячего питания, оказывается помощь со стороны военных врачей российского отряда специального медицинского назначения.

# Международная политика

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