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Венгрия проведёт крупнейшие за 8 лет учения

21 сентября 2023 07:36
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Венгрия проведет крупнейшие за восемь лет учения. Их необходимость вызвана ситуацией в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия проведёт крупнейшие за 8 лет учения-1

Тренировки пройдут одновременно в восьми районах страны. В рамках учений планируется оценить возможности сотрудничества местных сил обороны и гражданской администрации. В предыдущий раз такие масштабные маневры проходили в 2015 году.

# Военные учения # Фотофакт

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