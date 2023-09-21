Венгрия проведёт крупнейшие за 8 лет учения

Венгрия проведет крупнейшие за восемь лет учения. Их необходимость вызвана ситуацией в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренировки пройдут одновременно в восьми районах страны. В рамках учений планируется оценить возможности сотрудничества местных сил обороны и гражданской администрации. В предыдущий раз такие масштабные маневры проходили в 2015 году.