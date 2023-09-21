Спикера ВС Украины Эштон-Чирилло отстранили от должности

Официальный представитель Сил теробороны ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая угрожала представителям российских СМИ, отстранена от должности. Об этом сообщает СТО ВСУ, передает ТАСС.

В пресс-службе профильного украинского ведомства обозначили, что последние заявления сержанта не были одобрены СТО или командованием Вооруженных сил Украины. Отмечается также, что на фоне заявлений Эштон-Чирилло украинская сторона проведет официальное расследование, будут приняты соответствующие меры.

Как сообщалось, со стороны экс-спикера ВСУ в видеообращении высказывались угрозы расправы в адрес представителей средств массовой информации РФ.