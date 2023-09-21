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Спикера ВС Украины Эштон-Чирилло отстранили от должности

21 сентября 2023 06:56
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Официальный представитель Сил теробороны ВСУ трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая угрожала представителям российских СМИ, отстранена от должности. Об этом сообщает СТО ВСУ, передает ТАСС.

В пресс-службе профильного украинского ведомства обозначили, что последние заявления сержанта не были одобрены СТО или командованием Вооруженных сил Украины. Отмечается также, что на фоне заявлений Эштон-Чирилло украинская сторона проведет официальное расследование, будут приняты соответствующие меры.

Как сообщалось, со стороны экс-спикера ВСУ в видеообращении высказывались угрозы расправы в адрес представителей средств массовой информации РФ.

# Международная политика

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