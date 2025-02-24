Лидеры ЕС прибыли в Киев

Пока США и Россия пытаются договориться об окончании украинского конфликта, в Киев съезжаются лидеры ЕС. В столицу прибыла внушительная делегация, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Европейского Совета Антониу Кошта, чтобы продемонстрировать солидарность с украинскими властями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейских союзников очень беспокоят решительные шаги Дональда Трампа. Они опасаются, что соглашение Вашингтона и Москвы может сделать ЕС беззащитным перед угрозами, якобы исходящими от России. На этом фоне глава Еврокомиссии заявила о выделении 3,5 миллиардов евро помощи, которую Киев получит уже в марте. Деньги пойдут на закупку вооружений и боеприпасов. Впрочем, это лишь небольшой аванс. До 2027 года Украина получит от ЕС 50 миллиардов евро. Кроме того, по словам Фон дер Ляйен, она намерена представить «всеобъемлющий план» по наращиванию производства вооружений во всем блоке, чтобы предоставлять Украине оружие и боеприпасы.