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На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства

24 февраля 2025 10:57
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Три неустановленных устройства были заброшены на территорию российского генконсульства в Марселе в первой половине дня в понедельник, два из которых взорвались, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Жертв и пострадавших нет, третье устройство проверяют саперы. 

На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства-1

Фото: pixabay

Здание консульства не пострадало, взрывы произошли на улице. На месте происшествия работают полиция и пожарные, территория оцеплена, часть сотрудников ожидает на улице. 

Ранее СВР России предупреждала о возможных террористических атаках Киева на российские дипломатические учреждения в Европе, включая Германию, страны Балтии, Скандинавии, а возможно, Словакию и Венгрию, с целью компрометации стран ЕС, занимающих особую позицию по Украине.

# Взрыв # Россия

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