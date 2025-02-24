На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства

Жертв и пострадавших нет, третье устройство проверяют саперы.

Три неустановленных устройства были заброшены на территорию российского генконсульства в Марселе в первой половине дня в понедельник, два из которых взорвались, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Здание консульства не пострадало, взрывы произошли на улице. На месте происшествия работают полиция и пожарные, территория оцеплена, часть сотрудников ожидает на улице.

Ранее СВР России предупреждала о возможных террористических атаках Киева на российские дипломатические учреждения в Европе, включая Германию, страны Балтии, Скандинавии, а возможно, Словакию и Венгрию, с целью компрометации стран ЕС, занимающих особую позицию по Украине.