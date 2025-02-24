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Трамп решил ликвидировать базу в Греции для поставок оружия Украине

24 февраля 2025 11:10
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Американский лидер США Дональд Трамп решил закрыть базу в Александруполисе, используемую для поставок оружия в Украину и Восточную Европу, сообщает газета Democracy, пишет РИА Новости.

США пересмотрели необходимость базы, созданной при Байдене для оказания Киеву поддержки в борьбе с Россией.

Трамп решил ликвидировать базу в Греции для поставок оружия Украине-1

Фото: pixabay

В статье добавляется, что переговоры с Москвой прошли успешно, и Трамп сокращает военную помощь Украине, делая базу ненужной.

Это выгодно России и Турции: Путин считает базу угрозой с самого начала кризиса, а Эрдоган давно требовал ее ликвидации. Закрыть базу - значит усилить над Босфором контроль Анкары, что, похоже, устраивает и Киев, и Москву, отмечает издание.

# Международная политика # Дональд Трамп

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