Американский лидер США Дональд Трамп решил закрыть базу в Александруполисе, используемую для поставок оружия в Украину и Восточную Европу, сообщает газета Democracy, пишет РИА Новости. США пересмотрели необходимость базы, созданной при Байдене для оказания Киеву поддержки в борьбе с Россией.

В статье добавляется, что переговоры с Москвой прошли успешно, и Трамп сокращает военную помощь Украине, делая базу ненужной.

Это выгодно России и Турции: Путин считает базу угрозой с самого начала кризиса, а Эрдоган давно требовал ее ликвидации. Закрыть базу - значит усилить над Босфором контроль Анкары, что, похоже, устраивает и Киев, и Москву, отмечает издание.