В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»

Новости Беларуси. В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в церквях прошла панихида по жертвам трагедии. Сотни людей несут цветы и игрушки к месту, где находился торгово-развлекательный комплекс. Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово Сейчас там установлен памятный камень.

Из-за большого количества желающих зажечь свечу в память о погибших, частично перекрыт один из проспектов города.