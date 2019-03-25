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В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»

25 марта 2019 08:17
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Новости Беларуси. В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-1

Накануне в церквях прошла панихида по жертвам трагедии. Сотни людей несут цветы и игрушки к месту, где находился торгово-развлекательный комплекс.

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово

Сейчас там установлен памятный камень.

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-4

Из-за большого количества желающих зажечь свечу в память о погибших, частично перекрыт один из проспектов города.

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-6

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года: погибли 60 человек, в основном дети.

Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки

По уголовному делу задержаны 13 человек.

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-9

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-11

В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня»-13

# Пожар в торговом центре в Кемерово # Фотофакт

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