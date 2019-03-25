Новости Беларуси. В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Кемерово вспоминают погибших год назад в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в церквях прошла панихида по жертвам трагедии. Сотни людей несут цветы и игрушки к месту, где находился торгово-развлекательный комплекс.
Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
Сейчас там установлен памятный камень.
Из-за большого количества желающих зажечь свечу в память о погибших, частично перекрыт один из проспектов города.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта прошлого года: погибли 60 человек, в основном дети.
Причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание электропроводки
По уголовному делу задержаны 13 человек.