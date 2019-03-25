Новости Великобритании. Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сегодняшнем заседании кабмина несколько парламентариев выступят с речью против премьера. Об этом сообщает авторитетная британская газета The Sunday. Уже подбирают новую кандидатуру на должность премьера. На этот пост претендуют руководитель секретариата кабинета министров, глава МИД, а также министр окружающей среды. Он пользуется самой большой поддержкой.
Но в любом случае потенциальный преемник Мэй должен будет добровольно покинуть пост после выхода Великобритании из Евросоюза. Тем временем, Тереза Мэй упорно работает над тем, чтобы третья попытка провести проект соглашения о Brexit через парламент оказалась удачной.