Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй

На сегодняшнем заседании кабмина несколько парламентариев выступят с речью против премьера. Об этом сообщает авторитетная британская газета The Sunday. Уже подбирают новую кандидатуру на должность премьера. На этот пост претендуют руководитель секретариата кабинета министров, глава МИД, а также министр окружающей среды. Он пользуется самой большой поддержкой.