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Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй

25 марта 2019 07:02
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Новости Великобритании. Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй-1

На сегодняшнем заседании кабмина несколько парламентариев выступят с речью против премьера. Об этом сообщает авторитетная британская газета The Sunday. Уже подбирают новую кандидатуру на должность премьера. На этот пост претендуют руководитель секретариата кабинета министров, глава МИД, а также министр окружающей среды. Он пользуется самой большой поддержкой.     

Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй-4

Но в любом случае потенциальный преемник Мэй должен будет добровольно покинуть пост после выхода Великобритании из Евросоюза. Тем временем, Тереза Мэй упорно работает над тем, чтобы третья попытка провести проект соглашения о Brexit через парламент оказалась удачной.   

Британское правительство намерено добиться отставки Терезы Мэй-7

# Brexit # Фотофакт

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