Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?

Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе он сложил с себя полномочия главы государства. Назарбаев был первым президентом Казахстана почти три десятка лет.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Исполнять обязанности президента до очередных выборов будет экс-спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, он уже принял присягу. На его должность избрана дочь Назарбаева Дарига. И это еще не все новости из Казахстана.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

23 марта Токаев подписал указ о переименовании столицы. Теперь не Астана, а Нур-Султан. Также в честь первого президента переименованы центральные улицы и проспекты в крупнейших казахстанских городах. Нурсултану Назарбаеву присвоено звание «Народного Героя». Это высшая степень отличия в стране.