Прямой эфир

Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?

24 марта 2019 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Главным ньюсмейкером уходящих семи дней стал Нурсултан Назарбаев, теперь уже бывший Президент Казахстана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе он сложил с себя полномочия главы государства. Назарбаев был первым президентом Казахстана почти три десятка лет.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

Исполнять обязанности президента до очередных выборов будет экс-спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев, он уже принял присягу. На его должность избрана дочь Назарбаева Дарига. И это еще не все новости из Казахстана.

Стало известно, как будут называть жителей города Нур-Султан

23 марта Токаев подписал указ о переименовании столицы. Теперь не Астана, а Нур-Султан. Также в честь первого президента переименованы центральные улицы и проспекты в крупнейших казахстанских городах. Нурсултану Назарбаеву присвоено звание «Народного Героя». Это высшая степень отличия в стране.

Отставка Назарбаева. Что изменилось в Казахстане за неделю?-1

В день объявления о сложении полномочий состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Глава белорусского государства отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Александр Лукашенко подчеркнул, что его с Нурсултаном Назарбаевым связывают тесные многолетние рабочие и дружеские отношения. Лидеры договорились встретиться во время юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в Нур-Султане в мае, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия. В целом в ходе беседы было отмечено, что между двумя странами всегда были и будут поддерживаться дружественные контакты как на уровне руководства, так и народов.

Касым-Жомарт Токаев стал главой Казахстана: какие первые предложения нового главы государства

Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность Президента Казахстана (подробнее здесь).

# Международная политика # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены
24 марта 2019 12:29

Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии
24 марта 2019 11:25

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии

Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
23 марта 2019 19:40

Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки