Крупная партия наркотиков задержана в Румынии

Новости Румынии. Более 800 килограммов опасного вещества обнаружено в моторной лодке, которую бросили у дикого пляжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судно заметили местные жители. По их словам, оно перевернулось во время грозы. Полицейские обнаружили в лодке двойное дно. В тайнике были спрятаны 36 пакетов с белым порошком. Предположительно, это кокаин.