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Крупная партия наркотиков задержана в Румынии

25 марта 2019 07:14
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Новости Румынии. Более 800 килограммов опасного вещества обнаружено в моторной лодке, которую бросили у дикого пляжа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная партия наркотиков задержана в Румынии-1

Судно заметили местные жители. По их словам, оно перевернулось во время грозы. Полицейские обнаружили в лодке двойное дно. В тайнике были спрятаны 36 пакетов с белым порошком. Предположительно, это кокаин.

Крупная партия наркотиков задержана в Румынии-4

Стоимость такой партии на черном рынке составляет примерно 300 миллионов евро. Предполагается, что судно прибыло из Турции. Это самая большая за последние три года партия наркотиков, которую удалось перехватить румынским полицейским.

Крупная партия наркотиков задержана в Румынии-7

Крупная партия наркотиков задержана в Румынии-9

# Наркотики # Фотофакт

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