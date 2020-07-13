В Казахстане минутой молчания почтили память погибших от коронавируса

Новости Казахстана. В Казахстане минутой молчания почтили память граждан, погибших от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля объявлено днем общенационального траура.

Официальная церемония, участие в которой приняли президент и другие должностные лица, состоялась в полдень перед резиденцией Акорда. По всей стране сегодня приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.