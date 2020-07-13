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В Казахстане минутой молчания почтили память погибших от коронавируса

13 июля 2020 11:44
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Новости Казахстана. В Казахстане минутой молчания почтили память граждан, погибших от коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 июля объявлено днем общенационального траура.

В Казахстане минутой молчания почтили память погибших от коронавируса-1

Официальная церемония, участие в которой приняли президент и другие должностные лица, состоялась в полдень перед резиденцией Акорда. По всей стране сегодня приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Казахстане минутой молчания почтили память погибших от коронавируса-4

Напомним, общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59 тысяч. Болезнь унесла жизни 375 человек.

# Коронавирус # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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