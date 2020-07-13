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Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии

13 июля 2020 10:02
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Новости Японии. В Японии продолжает расти число жертв наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разгула стихии погибли уже более 70 человек.

Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии-1

Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии-3

Большинство смертей зафиксировано на острове Кюсю, который сильнее других регионов пострадал от большой воды. Около 13 граждан все еще числятся пропавшими без вести. Их разыскивают спасатели.

Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии-6

Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии-8

Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии-10

Продолжительные дожди привели к разливам рек, горным обвалам и обрушениям зданий во многих районах страны. В общей сложности из-за непогоды оказались повреждены более 14 тысяч домов, затоплены 1500 гектаров сельскохозяйственных полей.

# Наводнение # Фотофакт

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