Более 70 погибших, разрушенные дома и затопленные поля. Последствия наводнений в Японии

Новости Японии. В Японии продолжает расти число жертв наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате разгула стихии погибли уже более 70 человек.

Большинство смертей зафиксировано на острове Кюсю, который сильнее других регионов пострадал от большой воды. Около 13 граждан все еще числятся пропавшими без вести. Их разыскивают спасатели.