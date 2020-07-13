Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи

Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте распространяется не только на предприятия, но и на физических лиц.

Теперь, если запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется по этажам, согласно новой норме ее можно будет оштрафовать на 6300 евро. Определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов будет измеряться по действующим национальным, а также международным стандартам.