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Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи

13 июля 2020 09:50
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Новости Румынии. В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте распространяется не только на предприятия, но и на физических лиц.

Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи-1

Теперь, если запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется по этажам, согласно новой норме ее можно будет оштрафовать на 6300 евро. Определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов будет измеряться по действующим национальным, а также международным стандартам.

# Необычное # Фотофакт

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