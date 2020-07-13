Десантный корабль ВМС США загорелся на базе в Сан-Диего

Новости США. На базе в Сан-Диего загорелся десантный корабль военно-морских сил США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С судна эвакуировали весь экипаж. Более 20 моряков получили различные ранения. Их доставили на лечение в больницу.

Хотя в руководстве ВМС подчеркивают, что на борту корабля нет боеприпасов, серьезную угрозу представляют резервуары с топливом, в которых находится более 3,5 тонн горючего. По мнению специалистов, пожар на корабле может продлиться несколько дней, при этом он может сгореть до ватерлинии.