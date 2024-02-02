В Каталонии ввели чрезвычайное положение из-за засухи

Засуха в Каталонии заставляет власти ввести чрезвычайное положение. Местные жители готовятся к ужесточению ограничений на воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения затронут 6 миллионов человек. Порт Барселоны объявил о планах принять танкеры с водой для снабжения города. Засуха затронула и другие регионы Испании.