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В Каталонии ввели чрезвычайное положение из-за засухи

02 февраля 2024 06:04
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Засуха в Каталонии заставляет власти ввести чрезвычайное положение. Местные жители готовятся к ужесточению ограничений на воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каталонии ввели чрезвычайное положение из-за засухи-1

Нововведения затронут 6 миллионов человек. Порт Барселоны объявил о планах принять танкеры с водой для снабжения города. Засуха затронула и другие регионы Испании.

# Природные катаклизмы # Новости Испании

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