В Капитолии знали о штурме ещё за три дня до беспорядков в Вашингтоне

Новости США. Еще за три дня до беспорядков в Вашингтоне в Капитолии знали о штурме. Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, ссылаясь на отчет внутренней разведки здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 12-страничном документе говорилось, что «жестокие сторонники президента Трампа» могут сосредоточиться на самом Конгрессе и рассматривают 6 января как последнюю возможность отменить результаты выборов, а «чувство разочарования может привести к насилию».