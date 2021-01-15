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Россия начала выход из Договора по открытому небу

15 января 2021 17:12
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Новости России. Россия начала выход из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия начала выход из Договора по открытому небу-1

В МИД пояснили, что решение Соединенных Штатов покинуть соглашение «под надуманным предлогом» нарушило баланс интересов участников и подорвало роль договора «как инструмента укрепления доверия и безопасности».

Россия начала выход из Договора по открытому небу-4

США вышли из договора в ноябре. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны Москвы.

Выход США из договора по открытому небу может нести угрозу общеевропейской безопасности

Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. В частности, разрешаются наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора.

# Международная политика # Фотофакт

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