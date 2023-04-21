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В канадском аэропорту украдено золото и другие ценности на 15 млн долларов

21 апреля 2023 09:25
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Новости Канады. Канадская полиция расследует громкое дело о краже золота и других ценностей на сумму 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были украдены из хранилища в международном аэропорту Торонто.

В канадском аэропорту украдено золото и другие ценности на 15 млн долларов-1

Контейнер с грузом прибыл на самолете и под усиленной охраной был доставлен на склад. Но в скором времени исчез в неизвестном направлении. Просмотр записей видеокамер полиции ничем не помог. Кто и как смог провернуть эту операцию, достойную голливудских блокбастеров, пока неизвестно. Но она явно была тщательно продумана и спланирована.

# Кража # Новости Канады # Фотофакт

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