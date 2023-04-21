В канадском аэропорту украдено золото и другие ценности на 15 млн долларов

Новости Канады. Канадская полиция расследует громкое дело о краже золота и других ценностей на сумму 15 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они были украдены из хранилища в международном аэропорту Торонто.

Контейнер с грузом прибыл на самолете и под усиленной охраной был доставлен на склад. Но в скором времени исчез в неизвестном направлении. Просмотр записей видеокамер полиции ничем не помог. Кто и как смог провернуть эту операцию, достойную голливудских блокбастеров, пока неизвестно. Но она явно была тщательно продумана и спланирована.