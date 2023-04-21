В Германии из-за масштабной забастовки парализовано ж/д сообщение

Новости Германии. Железнодорожное сообщение парализовано в Германии из-за масштабной забастовки. В стране не ходят как международные, так и региональные поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюз транспортников требует для работников повышения зарплат на 12 %, чтобы выжить в условиях растущих цен.

В стачке участвуют сотрудники 50-ти компаний, включая государственного железнодорожного оператора, поэтому перебои в работе ожидаются повсеместно. Акция протеста нарушила планы миллиона немцев. В качестве компенсации железнодорожные компании готовы выплатить пассажирам 80 евро на покупку новых билетов, питание или проживание. Ситуация осложняется и тем, что параллельно проходит стачка в четырех крупных аэропортах Германии. К бастующим с 20 апреля работникам воздушных гаваней Гамбурга, Дюссельдорфа и Кельна 21 апреля присоединились коллеги из Штутгарта.