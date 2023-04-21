Страны G7 обдумывают возможность запрета экспорта почти всех товаров в Россию

Правительства стран-членов «Большой семерки» обсуждают возможность наложения запрета на экспорт практически на все товары в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское информационное агентство Киодо.

При этом министр экономики Японии Ясутоси Нисимура не дал конкретного мнения о возможном полном запрете экспорта и подчеркнул, что «этот вопрос требует дипломатических переговоров».

Согласно предложению G7, следует перейти к режиму санкций, когда экспорт в Россию будет запрещен по умолчанию, а затем будут сформированы списки исключений.

Однако, обсуждение пока находится на этапе рассмотрения и может быть изменено.

Если страны G7 одобрят данную инициативу, то участники санкционного режима должны будут определить, какие товары разрешено экспортировать в Россию.

По всей вероятности, в списки исключений попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция.