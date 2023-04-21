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У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно

21 апреля 2023 08:44
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У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно. В момент ЧП на борту находились 25 членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасен 21 человек, двое получили незначительные травмы. Четверо числятся пропавшими без вести.

У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовное судно-1

На помощь судну направлены 12 катеров береговой охраны, пожарные и вертолет, а также находившиеся рядом другие рыбацкие лодки. Для поиска пропавших южно-корейская армия задействовала несколько военных кораблей и патрульный самолет. Сейчас пожар почти потушен, после его ликвидации судно отбуксируют в ближайший порт.

# Пожар # Фотофакт

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