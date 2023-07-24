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Парламентские выборы в Испании: что изменится в стране после победы оппозиционной партии?

24 июля 2023 09:15
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Новости Испании. Брюссель расстроен, а Испания столкнулась с неопределенностью. На парламентских выборах в стране победила оппозиционная правоцентристская Народная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее 136 мест из 350.

Однако правая партия не сможет самостоятельно сформировать правящую коалицию, даже если объединится с ультраправой, у которой 33 депутатских мандата. Теперь ожидаются трудные коалиционные переговоры, результат которых предсказать пока невозможно. Поскольку, как считают многие эксперты, сейчас испанцы спорят не просто о том, какая политическая сила возглавит страну, но и о ценностях, которые должны господствовать в ней.

Парламентские выборы в Испании: что изменится в стране после победы оппозиционной партии?-1

Отметим, в последнее время правые партии набирают все больше популярности в Европе. Они уже пришли к власти в Италии, Швеции, Польше и Венгрии. Это настоящая головная боль для Евросоюза. Поскольку под угрозой могут оказаться важнейшие европейские соглашения в сфере миграционной политики и экологии.

# Выборы # Новости Испании # Фотофакт

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