Парламентские выборы в Испании: что изменится в стране после победы оппозиционной партии?

Новости Испании. Брюссель расстроен, а Испания столкнулась с неопределенностью. На парламентских выборах в стране победила оппозиционная правоцентристская Народная партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее 136 мест из 350.

Однако правая партия не сможет самостоятельно сформировать правящую коалицию, даже если объединится с ультраправой, у которой 33 депутатских мандата. Теперь ожидаются трудные коалиционные переговоры, результат которых предсказать пока невозможно. Поскольку, как считают многие эксперты, сейчас испанцы спорят не просто о том, какая политическая сила возглавит страну, но и о ценностях, которые должны господствовать в ней.